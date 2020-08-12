Эра "Сонного Джо". На что будет похожа внешняя политика США после победы Байдена

Недавнее предложение 74-летнего Дональда Трампа перенести президентские выборы в США под предлогом пандемии коронавируса вызвало шквал возмущения. Сам повод назвали надуманным. Президент больше всего упирал на то, что голосование по почте приведет к "самым неточным и мошенническим" выборам в истории страны. При этом Трамп и многие его помощники годами голосовали именно таким образом. И доказательств, что за этим способом тянется какой-то особо пышный шлейф фальсификаций, нет.

После сомнительной инициативы главу Белого дома обвинили в злом умысле, неадекватной оценке ситуации и личном страхе. Во-первых, посчитали, что он напал на американскую избирательную систему.

Байден, имеющий колоссальный политический опыт, порой делает такие ляпы, что заставляет избирателей задуматься: а готов ли он в полной мере управлять страной?

Во-вторых, из-за своей поверхностной осведомленности он замахнулся на то, чего на самом деле изменить не может. Дату выборов в силах перенести лишь Конгресс. Для этого нужны веские основания и уж точно озвученные не Трампом, поскольку в Палате представителей Конгресса большинство — у демократов, а они с Трампом почти так же несовместимы, как вода с маслом. Так что все, затеянное президентом, как выразился Дэвид Грэм в The Atlantic, не более чем "мертвая идея". Она стала еще "мертвее", когда выяснилось, что ее не поддерживают даже республиканцы. Трампу пришлось в срочном порядке объяснять американцам, что он ничего не собирается отменять. Он просто обеспокоен. Не только возможными фальсификациями, но тем, что подсчет почтовых бюллетеней может занять долгое время.

В-третьих, как указывает Би-би-си, "твит об отсрочке выборов — это не шаг кандидата, уверенного в победе. И знак того, что последовать могут более отчаянные меры".

Можно добавить "в-четвертых": Трамп фактически выполнил то, о чем еще в апреле предупреждал Джо Байден. "Запомните мои слова, — сказал он во время одной из тогдашних интернет-трансляций. — Я думаю, что он как-нибудь попытается перенести выборы, придумав объяснение, почему они не могут быть проведены". Весной президент ответил, мол, зачем ему это нужно. Сегодня выяснилось: нужно.

Трамп. Статистика и причины провала

Идея "отсрочки приговора" впрыснута Трампом через "Твиттер" на фоне оглушительного падения его рейтинга. Выяснилось, что повторно заселиться в Белый дом для нынешнего президента — задача, сродни вхождению второй раз в Гераклитову реку. Он явно отстает от своего конкурента Байдена. Свежий опрос ABC News/Washington Post показал, что за Трампа готовы проголосовать 40% избирателей, тогда как за Байдена — 55%. А детальный прогноз издания The Economist, обновляющийся ежедневно, предсказывает победу последнего с вероятностью 91% (или девять шансов из 10). Диапазон возможного числа выборщиков, которые проголосуют за 77-летнего Байдена, указывается на уровне 249–413, тогда как за Трампа — 125–289. Что касается большинства голосов, то, по модели британцев, вероятность победы возрастного демократа здесь еще выше — 99%, или 19 шансов из ­20. Байден должен победить в 25 штатах, Трамп — в 20. В пяти штатах — Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова — исход голосования непредсказуем.

Это можно назвать почти катастрофой для нынешнего хозяина Белого дома, если вспомнить, что в первой половине марта его шансы были равны шансам соперника. Дальше бывший вице-президент пошел в отрыв, который постоянно увеличивается.

На волне коронавируса. Если бы не пандемия, борьбу с которой президент провалил, Джо Байдену вряд ли бы удалось в избирательных рейтингах столь сильно оторваться от Трампа

Складывающаяся ситуация довольно нетипична, в том смысле, что действующий правитель, как правило, имеет преимущество перед рядовым соискателем президентского кресла. Эта тенденция прослеживается примерно 40 лет. Начиная с 1980-го, лишь Джордж Буш старший потерпел фиаско в переизбрании на второй срок. Под конец его каденции 12-летнее доминирование правителей-республиканцев привело страну к состоянию, в котором огромный госдолг и дефицит бюджета уживались с высокой инфляцией и растущей безработицей. Билл Клинтон, имея на руках такие "козыри", провел свою кампанию под лозунгом "Это экономика, дурачок". И выиграл, хоть и без подавляющего преимущества. Возможно, этого бы не случилось, не вмешайся в гонку 1992 года независимый кандидат-миллиардер Росс Перо: именно он оттянул голоса у тогдашнего президента, что и принесло победу будущему участнику "Моника-гейта".

Сегодня персонифицированной третьей силы, способной поставить подножку Трампу, не существует. Но есть вызовы, с которыми он не справился: коронавирус и социальный шторм от Black Lives Matter, начавшийся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Реакцию президента на расовые протесты, как выяснилось, не поддерживают даже многие из белых избирателей. А вызванный пандемией COVID-19 кризис в экономике, самый серьезный со времен Великой депрессии, в значительной степени лишил Трампа поддержки тех, кто готов был и далее мириться с его экстравагантным правлением — раз уж их пенсионные накопления росли.

Едва данный аргумент перестал работать, эта категория людей принялась искать нового фаворита. Белые избиратели без высшего образования — в сущности, костяк трамповского электората — стали покидать лагерь его приверженцев. Рейтинг его просел даже среди богатых жителей пригородов. Пытаясь вернуть их расположение, президент недавно отменил даже правило "справедливого домостроительства", введенное Обамой. По нему власти на местах должны были в таких районах сооружать жилье экономкласса, чтобы пресечь возможность появления в этих границах кварталов бедноты. По этому поводу Трамп разразился явно агитационным твитом: "Счастлив сказать людям, ведущим пригородную жизнь мечты: вам больше не придется страдать и терпеть убытки из-за домов для бедняков в ваших районах. Цены на ваши дома поднимутся, а уровень преступности упадет".

Возможно, это и вернет ему какую-то десятую долю процента электората, но совершенно непонятно, какие рычаги у него остались, чтобы изменить провальное для себя положение дел радикальным образом. И если не случится чуда, то в ноябре страна и мир узнают имя нового президента США.

Портрет предполагаемого победителя

Обозреватель Би-би-си Ник Брайант назвал Джо Байдена "пожалуй, самым невыразительным кандидатом в президенты". Объяснив его успех так: "Многим американцам хочется президентства в стиле мягкого убаюкивающего джаза после трамповского хеви-метала". Вдобавок существует сугубо человеческий фактор: Байден прошел через многие личные испытания (смерть жены, детей), ему сочувствуют. А он умело, как опробованной отмычкой, пользуется тем, что Брайант назвал "почти философией": он умеет включать свою "мегаваттную" улыбку. Свой парень, который никак не может стать объектом ненависти (ну, если не считать Трампа). Однако у этого почти "природного явления" есть и оборотная сторона.

В июне Майкл Карпентер, старший директор Центра Байдена, заявил, что политика его шефа в поддержку Украины "будет гораздо крепче"

Республиканцы последнее время с удовольствием цитируют Роберта Гейтса, министра обороны в администрации Обамы. Тот однажды сказал, что Байдена невозможно не любить, но он ошибался почти по каждому вопросу внешней политики и национальной безопасности последних 40 лет. Тревожный симптом, особенно с учетом возраста этого политического аксакала: в 77 лет люди точно не меняются. Поэтому, если Гейтс был хоть сколько-нибудь объективен, в лучшем случае Америке следует надеяться на то, что ошибки Байдена на посту президента не будут фатальными.

Колумнист The Guardian Бен Джуда еще в марте сравнил старину Джо с генсеками СССР поздней поры — Брежневым и Черненко. "Пророчества" Джуды печальны: Байден будет править "без определенного политического курса, реформистских планов и, вероятно, президентской энергии". Вдобавок у него, по мнению автора, "явно неустойчивый ум". Может, это и не вполне так, однако некоторые его спонтанные высказывания в разное время наделали немало шума. Так что невольно приходится признать правоту журнала New York Magazine, в прошлом году написавшего, что для кампании Байдена главное — не дать ему импровизировать.

Имевшиеся прецеденты говорят сами за себя.

К примеру, будучи вице-президентом, Байден огорошил всех, сказав: "30% вероятности за то, что мы все делаем с экономикой неправильно". То был самый неподходящий момент для подобных заявлений — 2009 год, разгар глобального кризиса.

Уже в нынешней избирательной гонке Байден подпортил свой приличный рейтинг среди избирателей-афроамериканцев фразой: "Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!" После этого радиоэфира СМИ накинулись на него с претензией, что он, мол, считает, будто голоса чернокожих автоматически принадлежат ему. Команде Байдена пришлось в срочном порядке исправлять эту несуразность.

Невероятно, но человек, имеющий колоссальный политический опыт, порой делает такие ляпы, что заставляет тех, кто не является заведомым "байденоботом", задумываться: а готов ли он в полной мере управлять страной? Трамп с присущим ему хамством в начале июля посоветовал своему конкуренту пройти когнитивное тестирование. Если грубее — тест на слабоумие. С Трампа чего и спрашивать: оскорблять для него — что с горы катиться. После этого он уже успел предречь "уничтожение США" в случае победы 77-летнего демократа. Забавно, что в своих оценках нынешний хозяин Белого дома совпал с… Усамой бен Ладеном. Когда последнего ликвидировали, в руках ЦРУ оказались документы, в которых содержались инструкции для киллеров. Им было приказано готовить покушение на Обаму, однако не трогать Байдена, так как тот "совершенно не готов к президентству и на этом посту ввергнет США в кризис".

Кто боится Джо Байдена?

Пугает ли хоть кого-то в мире вероятная смена фигуры на "капитанском мостике" США? Ведь складывается впечатление, что Трамп так всех достал своей эксцентрикой, что тут эмоциональный сюжет закручивается по канону украинской поговорки: нехай гірше, аби інше. Но это лишь видимость. Для тех государств (и их лидеров), кто за время правления 45-го президента успел стать "лучшим другом Вашингтона", ныне наступили дни сомнений и тягостных раздумий.

В Израиле, где политическая почва начинает уходить из-под ног Биньямина Нетаньяху из-за коронакризиса и коррупционных скандалов, аналитики говорят о том, что ставка премьер-министра на Трампа, без поддержки связей с американскими демократами, может дорого обойтись стране. Контакты с арабским миром, в укреплении которых Биби преуспел, могут оказаться в подвешенном состоянии после того, как нынешний президент США покинет свой пост. Уход Трампа к тому же осложнит личную политическую драму Нетаньяху.

Предложение Дональда Трампа перенести президентские выборы в США под предлогом пандемии коронавируса оказалось "мертвой идеей"

На берегах Туманного Альбиона тоже начали нервно поеживаться от перспектив, которые могут наступить после ноября. Марк Лэндлер, глава лондонского бюро The New York Times, пишет, что в Великобритании понимают: Байден, противник Brexit, праздновать "особые отношения" с Лондоном не станет. Это останется достоянием эпохи Трампа. Основное внимание новый президент уделит отношениям с Берлином и Парижем. В предчувствии таких перемен проправительственные газеты островитян принялись утверждать, что Байден — это лучше для Британии. Премьер-министр Борис Джонсон осторожничает, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего об американских выборах. При этом "он уже пытался держать г-на Трампа на расстоянии вытянутой руки, хотя и избегает обидеть его".

Москва ждет перемен в Вашингтоне тоже без энтузиазма. Дело, разумеется, не в громких фразах оппонента Дональда Трампа, типа той, что он написал в октябре минувшего года у себя в "Твиттере": "Если я стану президентом, дни его [Владимира Путина] тирании и попыток запугать США и Восточную Европу будут сочтены". Дело, скорее, в приверженности президентов от Демпартии тому, чтобы продвигать в мире демократию, права человека и либеральные ценности. Путинская Россия, как и Китай председателя Си, в этих раскладах выглядит угрозой, которую следует снять. Байден уже заявил о готовности после своей победы "созвать глобальный саммит за демократию, восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира". К этому стоит добавить, что консультант по России у Байдена уже много лет — эксперт-"ястреб" Майкл Карпентер, ныне старший директор Центра Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия. В 2018 году они вместе опубликовали в журнале Foreign Affairs характерную статью-манифест "Как противостоять Кремлю". И было бы удивительным, если бы после этого, въехав в Белый дом, новый президент открыл политические шлюзы потепления в двусторонних отношениях.

Трамп-аутсайдер — ситуация довольно нетипичная: последние 40 лет действующий правитель США, как правило, имел преимущество перед соискателем президентского кресла

Кстати, в июне Майкл Карпентер заявил, что политика его шефа в поддержку Украины "будет гораздо крепче". В администрации Барака Обамы Байден фактически возглавлял украинское направление внешней политики США. И как напомнил Карпентер, поддерживал усилия по борьбе с коррупцией, предоставление Киеву помощи и введение антироссийских санкций. Так что, возможно, заверения эксперта — не просто слова. Еще и потому, что внешнеполитические векторы Вашингтона сегодня впали в причудливую зависимость от противоречий во внутренней политике. Как написал недавно в The Atlantic Уильям Бернс, заместитель госсекретаря при Обаме: "Из внутренней политики поляризация проникла и в американскую дипломатию. Неспособность достичь компромисса внутри страны начинает предопределять поведение США за рубежом".

Наверное, есть позитив в том, что Байден пообещал в первый день своего президентства вернуть страну в ВОЗ или что иранская ядерная сделка, по его мнению, — это то, что Вашингтон может реанимировать. Но в целом ситуация, когда следующий президент способен рубить в капусту начинания и договоры своего предшественника (в чем Трамп обрел статус чемпиона), далека от нормальной. Это головная боль и для самих Соединенных Штатов, и для их партнеров на глобальном уровне. Однако для некоторых международных игроков такая мутная политическая водица — шанс поймать заветную рыбку. Вряд ли крупную, но все же больше, чем та, что попадала на крючок прежде. Возможно, Украине после американских выборов в ноябре как раз и доведется попробовать себя в роли такого удачливого рыболова.