Путин объявил о регистрации в РФ вакцины против коронавируса. Его дочь уже получила прививку

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – заявил Путин.

По его словам, провакцинировалась одна из его дочерей.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все", – сообщил он.

Путин говорит, что вакцинация в России должна происходить добровольно.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, заявил президент РФ.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно – массовый выпуск этого препарата", – заявил Путин.

Напомним, о готовности вакцины заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения по программам Сумия Сваминатан считает, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года