Второе обращение Тихановская прочитала под давлением, – представители штаба

Соратница оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что Тихановскую заставили прочитать обращение, в котором она призвала граждан Беларуси прекратить акции протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Чай с малиновым вареньем.

По ее словам, сначала Тихановскую высокопоставленные силовики несколько часов удерживали в ЦИК, куда она пришла, чтобы подать жалобу с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными. После этого, по ее словам, ее заставили прочитать текст с листа и сняли это на видео.

"Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику, – результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, – она сказала, что выйдет через другой вход. По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами? ", – цитирует слова Колесниковой 5.UA.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".