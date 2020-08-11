Оппозиция будет требовать признать Тихановскую президентом, – экс-кандидат Цепкало

Незарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской избранным президентом.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

По его словам, власти Беларуси оказывают на Тихановскую давление, пользуясь тем, что ее муж, Сергей Тихановский, сейчас находится в СИЗО.

"Светлану выпустили. Но у них есть инструмент давления на нее в виде мужа, который сидит в тюрьме... На нее оказали давление", – сказал Цепкало.

Соратница Тихановской Мария Колесникова также сказала изданию Kyky.org, что на Тихановскую могли давить силовики. По ее словам, Тихановская провела несколько часов "в одиночестве с двумя представителями силовых структур".

"Если бы я находилась в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать (текст с бумажки). Когда есть дети, муж, друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением", – сказала Колесникова.

Цепкало отметил, что оппозиция будет требовать амнистии всех политических заключенных.

Отметим, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований. Сейчас политик с детьми находится в России.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".