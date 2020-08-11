Восемь стран Северной Европы и Балтии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

Министры призвали власти Беларуси вступить в диалог с оппозицией и прекратить жесткие задержания протестующих.

"Мы призываем прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", – говорится в заявлении.

Министры считают, что президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси, не соответствовали стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми.

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Напомним, о многочисленных нарушениях на выборах в стране заявили власти США.

Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси. Брюссель пока не ответил на просьбу стран.

МИД Беларуси призывает зарубежных партнеров учитывать все стороны конфликта в стране. "С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим. Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь, – говорится в заявлении МИД. – В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию".