"Хватит нас бить". 250 женщин с цветами в руках провели флешмоб в Минске

250 белорусских женщин вышли в белой одежде с цветами на улицы в Минске, чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков и солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами.

Об этом сообщает Наша Ніва.

"Хватит нас бить! Мы просто хотим, чтобы голосование было правильным! Мы пришли с открытыи руками, без оружия. Как и другие мирные протестующие. Насилие исходит только с одной стороны" – говорят протестующие.

Цепь протянулась по району Комаровка к Мебельному дому. Милиция просит девушек разойтись.

Акция закончилась, конда ОМОН потребовал от девушек разойтись. На асфальте осталась "цепочка" из оставленных цветов.

Напомним, в центре Минска снесли стихийный мемориал, который появился на месте первой подтвержденной гибели участника акций протестов.