Экспериментируйте на мне. Президент Филиппин готов первым испытать на себе российскую вакцину от COVID -19

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение России о поставке вакцины против коронавируса, и вызвался публично сделать себе первую прививку, как только она станет доступной, передает Bloomberg.

По словам Дутерте, такой жест будет означать знак дружбы и доверия между странами.

"Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально", – сказал он на брифинге.

Дутерте, который не раз называл Путина своим идолом, добавил, что Манила готова содействовать Москве в клинических испытаниях и производстве вакцины.

Выражая благодарность России за ее согласие предоставить свою вакцину Филиппинам, Дутерте сказал: "Я счастлив, потому что Россия – наш друг".

Посол России в Республике Филиппины Игорь Ховаев подтвердил, что Москва готова направить в эту страну вакцину от COVID -19, добавив, что результаты клинических испытаний "очень обещающие".

"Россия готова тесно сотрудничать с филиппинскими партнерами в этой области", – сказал он.

По его словам, сотрудничество может развиваться в трех направлениях.

"Во-первых, клинические испытания, если наши филиппинские партнеры сочтут это необходимым. Второе – поставки вакцины на Филиппины. Третье направление – местное производство вакцины на филиппинской земле", – сказал Ховаев.

"Мы не даем обещаний. Мы делаем предложения. Предложения, основанные на том, что мы уже имеем, и что мы уже успели сделать", – подытожил Ховаев.

Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.