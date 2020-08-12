Дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Народный артист СССР, Артист мира (ЮНЕСКО), скрипач и дирижер Владимир Спиваков отрекся от Ордена Франциска Скорины, полученного от президента Беларуси Александра Лукашенко в 2014 году.

Об этом Спиваков сообщил на Facebook-странице "Московского международного Дома музыки" в открытом письме Александру Лукашенко.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – написал артист.

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Спиваков напомнил президенту Беларуси, что тот наградили его этим орденом за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, и за успехи в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", – отметил дирижер.

В 2006 году Организация Объединенных Наций удостоила Владимира Спивакова почетным званием "Артист мира ЮНЕСКО" – за "выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами".

Напомним, сегодня белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.