Против задержанных в Минске украинцев завели уголовное дело

Против задержанных в Беларуси украинских правозащитников и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильев открыто уголовное дело.

Об этом сообщила белорусская правозащитница Татяна Равяка, передает "Радыё Свабода".

По ее словам, дело в отношении украинцев касается "массовых беспорядков" в Минске 10-12 августа.

В квартире Равяки, где временно проживали граждане Украины, накануне провели обыск. Следователи изъяли компьютер Реуцкого, украинский паспорт Васильева и другие вещи. Сейчас украинцы находятся в СИЗО. Об этой ситуации уже известно украинскому посольству.

"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они только сегодня (12 августа, – ред.) приехали в Беларусь, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках", – рассказала правозащитница.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.