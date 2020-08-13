Нет уверенности в эффективности. В Украине настороженно отнеслись к российской вакцине от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что не так с российской вакциной, которую в России уже с конца августа начнут массово использовать среди медицинских работников, а ввести в оборот планируют с начала 2021 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях", – уточнил Ляшко.

По его словам, именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование.

"На сегодня стало практикой привлечение обычно 20 тыс. лиц, получающих вакцину, а 10 тыс. – плацебо; или 15 тыс. вакцину и 15 тыс. – плацебо. Это единственный способ проверить, работает ли вакцина…" – объяснил врач.

По мнению Ляшко, третья фаза исследований, которой не хватает российской вакцине, должна как раз и показать, что лекарство не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов.

В копилку сомнений использования российской вакцины от коронавируса добавляется и тот факт, что не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований советовали Министерству здравоохранения России не спешить с регистрацией вакцины.

По мнению ВОЗ, в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в России.

"Пока в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников", – поделился статистикой Ляшко.

Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.

В Минздраве Германии сомневаются в эффективности российской вакцины против коронавируса. Однако, например, президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение России о поставке вакцины против коронавируса, и вызвался публично сделать себе первую прививку.