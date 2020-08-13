В Беларуси задержали капитана милиции, поддержавшего протесты, как только он подал рапорт об отставке

В Беларуси задержали капитана милиции, который поддержал протестные акции и подал рапорт на увольнение из правоохранительных органов после 17 лет службы. Об этом сообщает Наша Нива.

Накануне Егор Емельянов из белорусского Новополоцка опубликовал в Instagram фотографию своего удостоверения и погон, подписав : "17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом…".

Информацию об аресте подтвердила супруга Емельянова Марина.

"Ему позвонили с работы. Сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды. Оперативно закрыть вопрос. Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17.55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19.55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", – рассказала женщина.

В местном ГУВД подробностей пока не сообщают.

"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал", – сказала Емельянова.

Судебное заседание запланировано на 13 августа.

Отметим, ранее в белорусской милиции отчитались о задержаниях за первые два дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.

Недавно белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.