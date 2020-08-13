Послы стран Евросоюза возложили цветы к месту, где погиб протестующий в Минске

Послы стран Евросоюза, представители посольства США возложили цветы к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов.

Об этом сообщает TUT.by.

"Мы, послы стран Евросоюза и я как руководитель представительства Евросоюза скорбим из-за смертей которые уже имели место в Беларуси. Мы пришли сюда для того чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем властей разрешить людям реализовать свое право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кто был незаконно задержан. Завтра состоится заседание совета стран Европейского союза. Министрами иностранных дел ЕС будут приняты решения в отношении Беларуси", – сообщил председатель Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

Послы поблагодарили всех тех независимых наблюдателей, с которыми мы встречались во время работы на президентских выборах, в основном за пределами избирательных участков.

Люди встретили послов аплодисментами и криками: "Спасибо!" и "Дзякуй".

Отметим, вечером 10 августа в МВД Беларуси сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. Власти снесли стихийный мемориал на месте, где погиб протестующий.

Отметим, ранее в белорусской милиции отчитались о задержаниях за первые два дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.

Недавно белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.