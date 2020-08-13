Сотрудники предприятия "Гродножилстрой" открыто заявили, что голосовали за Тихановскую

Сотрудники предприятия "Гродножилстрой", которые сегодня проводят забастовку, наглядно продемонстрировали, кому из кандидатов отдали предпочтение на состоявшихся 9 августа президентских выборах в Беларуси.

На глазах у руководителей предприятия один из сотрудников задал бастующим вопрос, кто за кого голосовал. Когда прозвучала фамилия Тихановской, появился лес рук, и раздались одобрительные возгласы.

Об этом передает Telegram-канал Мая краiна Беларусь.

"Никто не стесняйтесь. Сейчас, поднять руку, кто за Лукашенко", – призвал работник.

Только несколько присутствующих подняли руки.

"А кто проголосовал за Тихоновскую?", – спросил он.

Руки подняло абсолютное большинство, практически все собравшиеся.

"Вот вам ответ за ту процентность президента", – обратился работник к руководству "Гродножилстроя".

"Вот вам, правда, за которую народ восстал честно!", – добавил он.

Его слова сопровождались бурными аплодисментами работников предприятия.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа. Уже пятый день в стране продолжаются протесты против итогов выборов. Согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%