Трамп: Евросоюз немногим лучше Китая

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Европейский Союз, приравняв его к Китаю.

Об этом он сказал в интервью Fox Business.

По его словам, ЕС постоянно использует США в целях своей безопасности, при этом, не выделяя средства в бюджет НАТО.

"ЕС немногим лучше Китая. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят – они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", – сказал Трамп.

Особенно глава Белого дома раскритиковал Германию, отметив, что она платит огромные деньги России, в то время, как США приходится ее от России защищать.

"Германия тратит миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", – сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что сократит военный контингент в Германии до 25 тыс. и часть из них направит в Польшу.