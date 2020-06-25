"Мощный сигнал для России": США перебросят войска из Германии в Польшу

Глава Белого дома заявил, что сократит 52-тысячный контингент в Германии до 25 тыс., а президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность принять у себя больше военнослужащих США.

Об этом они сказали на совместной пресс-концеренции, которая транслировалась в Twitter администрации Трампа.

Главы государств подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое еще больше расширит сотрудничество наших военных".

Он уточнил, что намерен сократить 52-тысячный контингент в Германии до 25 тыс.

"Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые – поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша", – сказал Трамп.

Он также заявил, что Польша заплатит за перевод военных США из Германии в Польшу, назвав такое перемещение войск "мощным сигналом для России".

Дуда, свою очередь, подтвердил, что его страна готова принять у себя больше военнослужащих США. В этой связи он привел пример агрессии России против Украины.

"В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию. 2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5-договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-то захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой ", – сказал Дуда.

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