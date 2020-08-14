Саботаж в госСМИ: слова Лукашенко о строительных приоритетах сопроводили фото его резиденции
Крупнейшее государственное информационное агентство Республики Беларусь "БелТА" проиллюстрировало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приоритетности строительства жилья фотографией его резиденции Дворец Независимости. Об этом пишет Телеграм-канал Чай с малинавым варэнням.
На данный момент на сайте в качестве иллюстрации используется фотография Александра Лукашенко, но, похоже, это не было фейком, потому что при попытке опубликовать эту ссылку в Facebook подтягивается фотография резиденции.
Также фотография резиденции высвечивается в поиске Google на сайте Гродненская правда - государственного СМИ города Гродно.
Напомним, 10 августа из Белты уволилась выпускающий редактор Татьяна Петручик, заявив, что "выпускала ложь долгие 5 лет и боялась". Также с белорусского государственного ТВ уволились несколько телеведущих.