Саботаж в госСМИ: слова Лукашенко о строительных приоритетах сопроводили фото его резиденции

Крупнейшее государственное информационное агентство Республики Беларусь "БелТА" проиллюстрировало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приоритетности строительства жилья фотографией его резиденции Дворец Независимости. Об этом пишет Телеграм-канал Чай с малинавым варэнням.

На данный момент на сайте в качестве иллюстрации используется фотография Александра Лукашенко, но, похоже, это не было фейком, потому что при попытке опубликовать эту ссылку в Facebook подтягивается фотография резиденции.

Также фотография резиденции высвечивается в поиске Google на сайте Гродненская правда - государственного СМИ города Гродно.

Дворец Независимости - это официальная резиденция Александра Лукашенко в Минске, построенная в 2013 году. По информации портала tut.by, укладка одного только паркета в резиденции могла обойтись "не в один миллион долларов." Сам президент заявлял, что дворец должен стать "гордостью, изюминкой Беларуси" и даже обещал открыть его для экскурсий, но, похоже, этого не случилось.

Напомним, 10 августа из Белты уволилась выпускающий редактор Татьяна Петручик, заявив, что "выпускала ложь долгие 5 лет и боялась". Также с белорусского государственного ТВ уволились несколько телеведущих.