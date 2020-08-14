Били, но меньше, чем белорусов: освобожденные украинские журналисты рассказали о своем задержании

Освобожденные украинские волонтеры и журналисты благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали о своем пребывании в минском СИЗО. По их словам, силовики при задержании отнеслись к ним менее агрессивно, чем к белорусским гражданам.

Об этом сообщила Радіо Свобода белорусская правозащитница Татьяна Ревяка, которая встретилась с украинцами.

Она рассказала, что журналисты заявили, что при задержании их били, но уточнили, что били "меньше, чем белорусов".

Информация о том, где сейчас находятся Реуцкий и Васильев и каковы их дальнейшие планы, не разглашается из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Против них открыто уголовное дело.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

Сегодня задержанных украинских журналистов и волонтеров отпустили на свободу. Они содержались в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.