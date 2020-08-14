На создателя оппозиционного Telegram-канала Nexta завели дело в Беларуси

В Беларуси завели уголовное дело на основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta, освещающего протесты, Степана Путило.

Соответствующий документ опубликован в Nexta.

Путило объявили в розыск по статье о массовых беспорядках. Такое решение принял полковник Максим Свирид.

"Если случайно встретите полковника Свирида на улице – передавайте ему от нас привет! Форма привета – на ваше усмотрение", – сообщили в канале.

Степан Путило, основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta, на который подписано 1,9 млн подписчиков, родился 27 июля 1998 года в Минске, Сейчас живет и модерирует канал в Польше.

С осени 2018 года по конец июня 2020 года вел белорусскоязычную информационно-развлекательную программу "Суб’ектыў" на польском телеканале "Белсат".