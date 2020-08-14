В Минске перед Домом правительства ОМОН опустил щиты. Девушки с цветами обнимают омоновцев

В Беларуси ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты.

Об этом сообщает TUT.by.

Протестующие начали кричать: "Молодцы!", а девушки – обнимать силовиков.

Позже к зданию правительства прибыли еще ОМОНовцы — около 20 человек. В общей сложности там сейчас находится около 30 силовиков. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания правительства. Собравшихся просят разойтись. Люди отвечают: "Мы везде".