В Минске перед Домом правительства ОМОН опустил щиты. Девушки с цветами обнимают омоновцев
В Беларуси ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты.
Об этом сообщает TUT.by.
Протестующие начали кричать: "Молодцы!", а девушки – обнимать силовиков.
Позже к зданию правительства прибыли еще ОМОНовцы — около 20 человек. В общей сложности там сейчас находится около 30 силовиков. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания правительства. Собравшихся просят разойтись. Люди отвечают: "Мы везде".
Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.