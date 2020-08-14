Сталкер Андрей Пыж частично признал вину по делу о гостайне

“Открытые медиа” пишут об этом, ссылаясь на адвоката блогера Алексея Хальзова.

“Он в личных целях хотел ее использовать в рамках своего блога, то есть снять хороший ролик. К сожалению, оказалось, что эта информация имеет гриф „секретно“, - пояснил адвокат.

По словам защитника, Андрей Пыж, создатель Youtube-канала Youtube-канале Urbanturizm, последние годы проживает в Украине, куда переехал из Санкт-Петербурга. Документы, которые фигурируют в деле, он привез по месту жительства. Информация “связана с неким транспортом”, говорит адвокат, но это “не имеет отношения к военным”, и это “не ракеты, не энергетика”. Документы Пыж получил по электронной почте и хранил на флешке.

Напомним, об исчезновании блогера друзья сообщили 5 августа. Через неделю, 12 числа, стало известно о том, что Пыж арестован. Как рассказала московская общественная деятельница Марина Литвинович, она случайно встретила блогера в СИЗО “Лефортово”. Оказалось, что все это время с момента исчезновения Пыж находился в следственном изоляторе.

Постановление о заключении Пыжа под стражу датировано 6 августа. Пресс-служба В пресс-службе Мещанского суда Москвы говорится, что блогер будет находиться под стражей до 5 октября. Его обвиняют в незаконном получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК РФ), наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет. Дело содержит гриф “секретно”, поэтому публикация его материалов запрещена.

Блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов. У него более 780 тысяч подписчиков на Youtube. Блогер снимал репортажи с заброшенных объектов в России и других странах под псевдонимом МШ. Среди последних его видео - съемки из реактора Горьковской атомной станции теплоснабжения в Нижнем Новгороде, из тяговой подстанции РЖД "Рогожская" в Москве, с башни GenEx в Белграде, в Чернобыльской зоне и других типичных "заброшках".