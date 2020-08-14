Протесты в Беларуси. Митинг под Домом правительства: цветы в щитах и селфи с военными

Сегодня, 14 августа, на пятый день массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси, тысячи протестующих беспрепятственно стянулись в центр Минска, на площадь Независимости и устроили митинг под зданием правительства страны.

Как сообщает белорусский оппозиционный портал TUT.BY, акция под Домом правительства продолжалась около трех часов и мирно закончилась в 21.00.

Точечные протесты в городе продолжались сегодня весь день, но массовая акция началась ближе к вечеру, когда (в районе 17.00) митингующие в центре столицы работники Минского тракторного завода (МТЗ) и педагоги Минска решили объединиться с остальными протестующимим и двинулись по проспекту Независимости к Дому правительства.

К акции присоединились около 100 сотрудников минского метрополитена. Они выстроились в "цепь солидарности" вдоль проспекта Независимости у здания администрации метро, пишет белорусский портал Naviny.by.

Под зданием правительства протестующих встретили военные, однако никаких столкновений не произошло. Более того, как сообщает российский ТАСС, силовики на площади Независимости опустили щиты "в знак солидарности с манифестантами".

Те в ответ начали задаривать силовиков цветами:

Через пару часов после начала акции в сети появилось красноречивое видео: военный, стоявший в оцеплении перед Домом правительства, опустил щит и девушки бросились обнимать парня и делать с ним селфи:

Сообщается, что силовики попросили собравшихся на площади Независимости не устраивать провокаций. Митингующие требование правоохранителей выполнили.

Фотографии с мирной акции сидячего протеста разместили многие белорусские СМИ, в том числе "Наша ніва".

C наступлением сумерек минчане зажгли фонарики: площадь осветилась тысячами огоньков:

Полную трансляцию митинга вел канал "Euroradio Live":

Собравшиеся требовали встречи с представителями властей, однако, как передает с места событий "Страна.ua", к протестующим у Дома правительства никто не вышел.

"В 21.00 люди встали и начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: "Убираем за собой!" и "Каждый день!". На прощание снова зажгли фонарики. Один из силовиков собрал цветы, которые девушки дарили военным, и отнес букеты к памятнику Ленину", – резюмировал портал TUT.BY.