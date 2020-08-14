Это мой диван. Глава ЦИК Беларуси признала, что обращение Тихановской записано в ее кабинете

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что диван на видео стоит в ее кабинете, но Тихановская "записывала это обращение без меня", – заявила она в интервью газете "Комсомольская правда в Беларуси".

Глава ЦИК сказала, что когда Тихановская принесла жалобу в комиссию, ее "пригласили ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла".

Напомним, что 11 августа после отъезда Тихановской в Литву были обнародованы два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает страну,а во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади.

Вскоре после этого телеграм-каналов предположили, что видеообращение было записано в ЦИК, куда Тихановская понесла жалобу на итоги выборов. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео. В похожей обстановке ранее давала интервью и записывала обращения глава ЦИК.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.