"Я заставлю тебя плакать": Чак Норрис записал обращение к "Саше ноль процентов"

Американская звезда боевиков 80-90 годов прошлого века Чак Норрис записал видеообращение к "Саше ноль процентов", в котором призвал его остановиться.

Артист не указывает фамилии адресата обращения, называя его "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан", однако, скорее всего, речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

"Всем привет. Чак Норрис здесь. Я хотел бы обратиться к Саше, известного по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан". Ты знаешь, когда я нарезаю лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", – сказал он на камеру.

СМИ сообщают, что обращение было записано через сервис Cameo. При помощи этой платформы у разных знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Кроме того, жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.