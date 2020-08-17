На границе РФ и Беларуси заметили автозаки с росгвардейцами, – СМИ

В России в сторону границы с Беларусью двигаются автомобили, похожие на автозаки, без опознавательных знаков. По данным нескольких очевидцев, к границе могла направляться техника Росгвардии.

Об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Изначально расследователи со ссылкой на телеграмм канал Paris Burns сообщили о колонне грузовиков с решетками на окнах, которые двигались от Санкт-Петербурга в сторону границы с Беларусью.

Часть этих грузовиков идентичны транспорта ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах отсутствуют какие-либо маркировки, а также номерные знаки.

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Колонну также заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге Санкт-Петербург-Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы по трассе Москва-Минск, заметили читатели "Медузы".

14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.