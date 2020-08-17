Нападение на отель в Сомали: погибли 16 человек, в том силе 5 боевиков

В результате вооруженного нападения на престижный прибрежный отель и взрыва бомбы, находившейся в припаркованном у дверей отеля автомобиле, 16 августа погибли 16 человек. По данным министерства информации страны, среди погибших было десять гражданских лиц, один полицейский и пятеро нападавших. Кроме того, 43 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", сообщает AJ.

Силам безопасности удалось занять отель спустя четыре часа после взрыва.

Отель принадлежит Абдуллахи Мохамеду Нору, депутату и бывшему министру финансов, и его часто посещают правительственные чиновники и члены сомалийской диаспоры.

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет связи с экстремистской сетью "Аль-Каида" и выступает против признанного международным сообществом правительства Сомали, регулярно совершая теракты в стране. Так, 8 августа в результате взрыва бомбы, заложенной экстремистами в автомобиль, припаркованный у входа на военную базу в Могадишо, погибли семь человек.

На прошлой неделе четверо боевиков "Аш-Шабаб", содержащихся в центральной тюрьме Могадишо, были убиты в перестрелке с силами безопасности после того, как им удалось заполучить оружие на территории тюрьмы.

Сомали погрузилась в хаос после свержения в 1991 году военного режима тогдашнего президента Сиада Барре, что привело к многолетним конфликтам между кланами, за которыми последовал подъем "Аш-Шабаб", которая одно время контролировала большую часть страны и Могадишо.

Исламистов изгнали из столицы в 2011 году, но их боевики продолжают вести войну против правительства.