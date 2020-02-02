В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за крупнейшего за 25 лет нашествия саранчи

Насекомые представляют "серьезную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали"

Сомали объявило чрезвычайное положение в стране, поскольку большие скопления саранчи распространились по всей Восточной Африке.

Об этом сообщает ВВС.

Министерство сельского хозяйства страны заявило, что насекомые, которые потребляют большое количество растительности, представляют "серьезную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали".

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Есть опасения, что ситуация не может быть взята под контроль до начала сбора урожая в апреле.

Напомним, ООН заявляет, что нашествие саранчи является крупнейшим в Сомали и Эфиопии за 25 лет.

В Кении нашествие саранчи стало худшим за последние 70 лет. Правительство страны выделило 5 млн долларов на борьбу с насекомыми и предотвращение их распространения.

Пустынная саранча является самым разрушительным видом из-за ее скорости передвижения и размножения. Рой пустынной саранчи может оставаться в воздухе в течение очень длительного времени, преодолевая 130 км и более.

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