Литва заявила, что пойдет на санкции против Беларуси, даже если их не введет ЕС

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что том в случае, если не удастся договориться о санкциях на представителей властей Беларуси в масштабе всего Европейского Союза, тогда придется договариваться о санкциях с соседними странами.

Об этом он сказал журналистам в сейме сегодня, 18 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц – от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов (...) до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", – приводит агентство слова Сквернялиса.

Чиновник добавил: "Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно (...) собирать союзников ближайших, наши соседние государства".

По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

Напомним, три из пяти стран-соседей Беларуси – Литва, Польша и Латвия – уже выдвинули требования к Александру Лукашенко. Кроме того, сегодня экс-президент Украины призвал Владимира Зеленского твердо озвучить позицию Украины по ситуации в Беларуси.