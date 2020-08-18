Хотят справедливого суда. Потерпевшие заявили к Ефремову иск на сумму в один рубль

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль.

Сумму иска озвучил Александр Добровинский, адвокат вдовы, брата и младшего сына погибшего в аварии Сергея Захарова во время заседания суда.

Символическая сумма, по его словам, подтверждает, что семья Захарова хочет только справедливого суда над Ефремовым, а все сообщения о требовании огромных компенсаций от артиста — недостоверны.

"Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей. Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких как мы, держится наша страна", — приводит слова потерпевших "Комсомольская правда" в своем Telegram-канале.

Ранее адвокат потерпевших заявлял, что подготовил два иска с разными суммами моральной компенсации. Решение о том, какой документ предоставить, он обещал принять после того, как услышит выступление артиста на суде.

Четвертый потерпевший по делу о смертельном ДТП, старший сын Сергея Захарова, интересы которого защищает другой адвокат, заявил иск к артисту на 6,5 миллиона рублей.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.