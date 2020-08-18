Из Киева в Варшаву. Цепкало все же смог вылететь из Украины

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало во вторник вечером, 18 августа, сообщил, что вылетает в Варшаву после того, как его не пустили на борт самолета.

"Была задержка, я должен был прилететь в Варшаву в три часа дня сегодня, но из-за некоторых технических моментов мы вылетаем только сейчас", – сказал он.

Напомним, семья Валерия Цепкало уехала в Украину вслед за ним. Сообщалось, что его жену и детей более трех часов удерживали ночью на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе».

Кроме того, стало известно, что Цепкало с семьей из Киева намерены уехать в Польшу. В Варшаве Цепкало собирается встретиться с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона.

По данным СМИ, еще вчера, 15 августа, Цепкало появился в базе розыска МВД России.

Еще в конце июля Цепкало уехал из Беларуси в Москву из-за опасений ареста. Уже в начале августа незарегистрированный оппонент Лукашенко перебрался в Киев. После этого, 16 августа, его супруга Вероника Цепкало въехала на территории Украины, перед этим ее несколько часов не выпускала российская сторона.