У Ефремова инсульта не было, - СМИ

У актера Михаила Ефремова не было инсульта, о котором заявлял его адвокат.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на диагноз артиста, поставленный в Боткинской больнице Москвы.

Согласно оказавшимся у телеканала медицинским документам, Ефремову диагностировали "повторные транзиторные ишемические атаки" (нарушение кровообращения головного мозга, вызывает неврологические симптомы, которые обычно длятся менее часа). В разделе "динамика состояния" указано "очаговой неврологической симптоматики нет".

Кроме того, у актера выявили другие заболевания, в частности проблемы с сосудами и легкими, однако канал не стал раскрывать подробности, ссылаясь на врачебную тайну.

Кандидат медицинских наук Роман Пиямов в комментарии российскому Пятому каналу заявил, что "мы можем предположить, что актер мог симулировать это состояние, приложив свои навыки, чтобы затянуть следствие или судебные заседания".

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль, требуя, однако, справедливого рассмотрения всех обстоятельств аварии.