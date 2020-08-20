Разведка Южной Кореи: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Ё Чжон

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон, которая возглавляет партийный отдел пропаганды. Об этом на брифинге заявила разведка Южной Кореи, сообщает BBC.

Согласно сообщениям разведки, Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но предал различные направления в области политики другим, чтобы снизить уровень стресса.

Ё Чжон теперь будет руководить "общими делами государства", утверждает южнокорейская разведка. В частности, она будет заниматься отношениями с США и Южной Кореей. Разведка утверждает, что она де-факто является вторым лицом в государстве, хотя Ким Чен Ын еще не объявлял своего преемника или преемницу.

Британское издание, тем не менее, отмечает, что разведывательное ведомство Сеула неоднократно в прошлом ошибалось с информацией о том, что происходит в Северной Корее.

По данным Министерства финансов США, сестра Ким Чен Ына родилась в Пхеньяне 26 сентября 1989 года. Но разведка Южной Кореи сообщает, что она родилась в 1987 году. В любом случае, Ким Ё Чжон около 30 лет.

Известно, что она дружна со своим братом-диктатором. Вместе они учились в Швейцарии с 1996 по 2000 гг. Ким Ё Чжон посещала школу Либенфельд-Штайнхельцли в Берне под именем Пак Ми Хьянг и проживала в скромной квартире неподалеку. Также она брала уроки балета и дополнительные уроки немецкого языка.

После возвращения на родину девушка училась в Военном университете им. Ким Ир Сена.

Свой первый пост "принцесса Йо-Йонг", как ее называл отец, получила в 2007 году, когда отец назначил ее младшим руководителем Корейской рабочей партии.

9 февраля 2018 года Ким Ё Чжон присутствовала на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Это был первый случай, когда член правящей династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны. Также сестра сопровождала Ким Чен Ына на саммите КНДР-США в июне 2018 года и феврале 2019 года. И она регулярно сопровождает во всех его деловых поездках. Однако Ким Ё Чжон чаще всего тактично держится в тени и попадает в объективы фотографов случайно.

Ранее западные СМИ писали, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации.