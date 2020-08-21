Ребенок хотел взять в школу. В Австралии в супермаркете снова нашли иголки в клубнике

Полиция австралийского штата Квинсленд расследует новый случай обнаружения стальных швейных игл в продуктах питания. Опасные предметы мужчина заметил внутри клубники, которую его дочь хотела взять в школу. Две упаковки свежих ягод с иглами внутри были куплены в супермаркете Woolworths в пригороде Брисбена.

В полиции не исключают, что считают, что инородные предметы могли быть помещены в упаковки с клубникой специально.

В свою очередь, супермаркет начал проводить свою проверку. Больше посторонних предметов в клубнике не обнаружили. Но руководство супермаркета все же приостановило продажу свежей клубники.

Иголки и булавки в клубнике из австралийских супермаркетов начали находить в сентябре 2018 года. Полиция сообщала о более сотни находок, однако были и подозрения, что из-за большой огласки скандала некоторые австралийцы сами "шпиговали" клубнику иглами - ради фотографий в интернете и "хайпа".

Проблема достигла такого масштаба, что сеть австралийских супермаркетов Woolworths временно изъяла из продажи иглы для шитья. А нашпигованные ягоды обнаруживали даже в Новой Зеландии.

Наказание за так называемый продуктовый саботаж - тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет. А вообще австралийские власти заявили, что тех, кто подкладывает иглы в продукты, следует наказывать как террористов.

В ноябре 2019 в австралийском штате Квинсленд задержали 50-летнюю работницу одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которую обвинили в совершении этого преступления.

Через год история повторилась. В 2019 году полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев, когда в свежих ягодах клубники находили стальные швейные иглы. Отмечается, что покупатели сильно не пострадали, но были вынуждены обратиться к врачам с легкими травмами.

В частности, тогда местный житель Дэвид Чапман, из Мельбурна, рассказал, что иглой в клубнике травмировался его пасынок. Еще одна девушка вытащила иглу изо рта, но ей казалось, что что-то застряло в горле. Медики сказали, что игла просто поцарапала ей рот.

Последний раз о подобном происшествии сообщалось в начале июля этого года, когда швейные иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и свежем хлебе в Аделаиде.