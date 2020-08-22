Трамп: предстоящие выборы могут сделать Пелоси президентом США

Президент Дональд Трамп заявил, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси может стать президентом США, если голосование по почте, введенное в некоторых штатах в связи с короновирусом, надолго задержит подсчет голосов на выборах.

"Вы знаете, есть теория, что, если у вас не будет к концу года результатов выборов, сумасшедшая Нэнси Пелоси станет президентом", – сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Согласно закону США 1947 года, спикер Палаты представителей является вторым в линии наследования президентских полномочий после вице-президента.

Трамп давно выступает против голосования по почте, утверждая, что оно будет незащищенным, может привести к фальсификациям и затянуть подведение итогов выборов.

"Результаты этих выборов будут известны, по моему мнению, в течение недель, месяцев, а, возможно, вообще никогда. Возможно, потребуются годы, а возможно они никогда не станут известны, потому что после того, как пройдет первая неделя после выборов, уже ничего неизвестно", – сказал Трамп.

Отметим, около 46% американцев заявили, что они либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены" в том, что всеобщие выборы в этом году будут проведены честно и точно пройдут в ноябре.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп не может считаться оправданным в деле импичмента, так как в процессе рассмотрения Сенат не затребовал дополнительных свидетелей и документов.