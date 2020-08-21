Почти половина граждан США сомневается, что выборы пройдут честно, – опрос

Около 46% американцев заявили, что они либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены" в том, что всеобщие выборы в этом году будут проведены честно и точно пройдут в ноябре.

Таковы результаты исследования, проведенного "Фондом демократии" Калифорнийского Университета с 23 по 29 июля среди 6 585 американцев, опубликованные газетой USA Today.

Обеспокоенность справедливостью грядущих президентских выборов, согласно исследованию, примерно одинаковая среди членов Республиканской и Демократической партий.

В частности, "не слишком уверены" или "совсем не уверены" 49% демократов и 38% республиканцев. В разбивке по кандидату, которого они поддерживают, "не уверены" 48% американцев, поддерживающих Джо Байдена, и 41% из тех, кто поддерживает Трампа.

Более четырех из 10 демократов – 46% – говорят, что они "не слишком уверены" или "совсем не уверены" в том, что все граждане, которые хотят голосовать на выборах, смогут это сделать. Это на 26 процентных пунктов меньше, чем у республиканцев, где показатель неуверенных составляет 20%.

Существует также разрыв между уровнем доверия молодых и пожилых избирателей. В частности, 56% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что они не слишком уверены или совсем не уверены в том, что выборы пройдут честно и точно. Это на 14 процентных пунктов больше, чем у избирателей в возрасте 65 лет и старше, где этот показатель составляет 42%.

"Как правило, молодые избиратели уже имеют более низкий уровень доверия к голосованию. Однако, в отличие от предыдущих лет, неуверенность пожилых избирателей в голосовании намного выше, чем обычно", – сообщается в исследовании.

До ноябрьских выборов осталось менее 75 дней. В материале сообщается, что данный опрос проводится на фоне растущей обеспокоенности по поводу способности Почтовой службы Соединенных Штатов справиться с ожидаемым увеличением количества бюллетеней, которые придется доставить по почте на ноябрьских выборах.

Напомним, в конце июля Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.