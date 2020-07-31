Трамп открестился от идеи переноса президентских выборов

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, он напомнил, что выступает против системы голосования по почте, что может, по его мнению, фальсифицировать выборы.

Об этом пишет Politico.

"Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы", – сказал Трамп.

"Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными", – добавил он.

Комментируя свою публикацию в Twitter с предложением перенести выборы на более поздний срок, Трамп сказал, что его неправильно истолковали, и он лишь стремился привлечь внимание к проблемам, которые возникнут в случае голосования по почте.

Результаты выборов должны быть известны в день голосования, уверен Трамп, а не через дни, месяцы или годы.

"Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter-аккаунте, что было бы лучше отложить президентские выборы, запланированные на 3 ноября этого года, до конца карантинных мер. Трамп аргументировал свое предложение тем, что голосование по почте приведет к неточностям и фальсификациям. Однако, такая инициатива не нашла поддержки в Конгрессе.