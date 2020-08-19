Рейтинги Байдена скоро начнут стремительно падать, – экс-дипломат

По мнению Андрея Телиженко, в пользу Трампа играет тот фактор, что экономика США начала стабилизироваться.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко высказал мнение, что рейтинги кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, согласно которым он опережает действующего главу Белого дома на 15-20%, вскоре начнут стремительно падать.

Об этом экс-дипломат рассказал в интервью Хвиле.

"То, что сейчас пишут о том, что Байден опережает Трампа на 15-20% – это не совсем так. Байден даже во время одного из последних брифингов, а до этого более 100 дней не имел живого общения с журналистами, читал заранее заготовленные ответы на предварительно утвержденные вопросы. Я думаю, для настоящего лидера это не адекватно", – сказал Телиженко.

Он также отметил, что, по его мнению, Байден опасается открытых дебатов с Трампом.

"Байден, вообще, хочет уйти от официальных дебатов с Дональдом Трампом, сначала прикрываясь коронавирусом, потом другими несерьезными отговорками. Это не позиция кандидата с высоким рейтингом", – сказал Телиженко.

По мнению экс-дипломата, в пользу Трампа также играет тот фактор, что экономика США начала стабилизироваться.

"Думаю, у Джозефа Байдена позиции только будут ухудшаться так как экономическая ситуация в США стабилизируется и население понимает, что это благодаря действиям действующего президента", – заявил Телиженко.

Помимо этого, экс-дипломат спрогнозировал, как будут развиваться двусторонние отношения между Украиной и США, в случае победы Трампа, учитывая. По его мнению, Офис президента Украины, уже сделал ставку на Байдена.

"При таком раскладе между Украиной и США будут такие же отношения, как и в период президентства Порошенко… Сейчас поддерживать будут тех, кто сможет адекватно сесть за стол переговоров и показать реальный уровень Украины. Трамп смотрит на многих мировых лидеров исходя из собственного понимания того, насколько эффективно с ними можно работать", – сказал Телиженко.

Напомним, в среду, 19 августа, Джо Байден был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии на ноябрьских выборах. Это решение было принято на общенациональном парийном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. В общей сложности Байден набрал около 3550 голосов, что на 1150 больше минимально необходимого порога в 2374 голосов.