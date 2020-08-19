Демократы официально утвердили Байдена конкурентом Трампа

Выбирали между ним и Берни Сандерсом. Из-за пандемии голосовали в виртуальном формате.

Джо Байден официально выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партия на ноябрьских выборах в США.

Это решение принято на общенациональном парийном съезде в Милуоки, штат Висконсин, сообщает The Independent сегодня, 19 августа.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов по очереди озвучили, за кого их делегаты отдают свои голоса.

Выбирали между Байденом и сенатором штата Вермонт Берни Сандерсом. Сандерс был его основным соперником во внутрипартийной борьбе, пока не вышел из предвыборной гонки в начале апреля этого года.

В общей сложности Байден набрал около 3550 голосов, что на 1150 больше минимально необходимого порога в 2374 голосов.

В пользу кандидаттуры Байдена из школы штата Делавэр выступила его жена, Джилл Байден. Г-жа Байден вышла с речью в которой описала своего мужа, как человека, который смог вернуться к работе после смерти от рака его старшего сына Бо Байдена. Кроме того она заявила, что ее муж часто давал собственный номер мобильного, когда проводил кампанию до пандемии.

Говоря о пандемии, г-жа Байден сообщила, что "сильные плечи" ее мужа позволят ему вывести США из продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Как сообщает The Independent, также выступил экс-президент Билл Клинтон, который заявил, что Трамп проигнорировал совета экспертов в области здравоохранения о вспышке коронавируса, в связи с чем Covid-19 "ударил нас гораздо сильнее, чем должен был".

Клинтон отметил, что Овальный кабинет "должен быть командным центром", однако, по его словам, при Трампе это "центр шторма", в котором "ничего, кроме хаоса".

Напомним, как мы сообщали вчера, 18 августа, супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена.

Недавно "Фокус" пытался разобраться, как будет выглядеть внешняя политика США при Байдене и что его победа сулит Украине и миру.