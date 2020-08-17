Трамп о команде Байдена: Это те же люди. Победил их в прошлый раз, одержу победу и сейчас

Глава Белого дома заявил, что не будет особо готовиться к дебатам с Байденом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперники на президентских выборах, демократы Джо Байден и Камала Харрис представляют собой такую же команду, которая противостояла ему в лице Хиллари Клинтон в 2016 году. Глава Белого дома выразил уверенность, что победит их на предстоящих выборах.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Это те же люди, которых я победил в прошлый раз. Они не объединятся, потому что они не способны объединяться", – сказал Трамп.

Он добавил, что не будет особо готовиться к дебатам с Байденом, потому что у него нет на это времени. Основная подготовка, по его словам, это работа, которую он выполняет на благо Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что против него настроена пресса, поэтому он вынужден больше работать, чтобы доказать свою эффективность.

"У меня нет выбора, потому что в этой стране мы имеем фейк-ньюс. Поэтому я должен работать, у меня нет времени прохлаждаться", – сказал Трамп.

По его словам, "Байден даже не выходит из своего подвала, а они (СМИ) все равно активно пишут о нем".

"Он даже не отвечает на вопросы журналистов", – сказал Трамп.

Отметим, Дональд Трамп заявил, что удивлен тем, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. По его словам, у нее слабая поддержка среди демократов