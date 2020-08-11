От Байдена потребовали в случае победы сделать вице-президентом афроамериканку
Названы даже имена возможных претенденток.
Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего зама в случае победы на выборах.
Текст открытого письма опубликовали на сайте Atlanta Daily World.
"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта - точка", - говорится в письме.
Также сообщается, что более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США.
"И мы, черные мужчины, солидарны с ними", - говорится в документе.
Среди подписавших открытое письмо:
рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди),
Бен Крамп - адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским.
Возможными претендентами на пост вице-президента США в случае победы Джо Байдена считаются:
сенатор Камала Харрис, афроамериканка;
Сьюзан Райс, занимавшая при Бараке Обаме пост его советника по вопросам национальной безопасности, афроамериканка.
сенатор Элизабет Уоррен, не афроамериканка.
Напомним, экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о президентской гонке с Байденом, так как считает, что Обама вытащил последнего с мусорной свалки.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что будет поддерживать Джо Байдена на выборах 2020 года.