От Байдена потребовали в случае победы сделать вице-президентом афроамериканку

Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего зама в случае победы на выборах.

Текст открытого письма опубликовали на сайте Atlanta Daily World.

"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта - точка", - говорится в письме.

Также сообщается, что более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США.

"И мы, черные мужчины, солидарны с ними", - говорится в документе.

Среди подписавших открытое письмо:

рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди),

Бен Крамп - адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским.

Возможными претендентами на пост вице-президента США в случае победы Джо Байдена считаются:

сенатор Камала Харрис, афроамериканка;

Сьюзан Райс, занимавшая при Бараке Обаме пост его советника по вопросам национальной безопасности, афроамериканка.

сенатор Элизабет Уоррен, не афроамериканка.

Напомним, экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о президентской гонке с Байденом, так как считает, что Обама вытащил последнего с мусорной свалки.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что будет поддерживать Джо Байдена на выборах 2020 года.