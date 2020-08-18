Предвыборная началась: Мишель Обама выступила в поддержку Байдена

Экс-первая леди попросила избирателей "проголосовать за Джо Байдена так, как будто от этого зависит наша жизнь".

На первом предвыборном съезде Демократической партии США выступила жена экс-президента Соединенных Штатов Мишель Обама и заявила, что Джо Байден лучший из Демократов.

С таким заявлением супруга бывшего президента США Барака Обамы вышла в эфир канала "NBC News", передает УНН.

По ее словам экс-вице-президент Джозеф Байден будет лучшим кандидатом Демократической партии на пост главы государства, поскольку он сумеет объединить США и вывести их из кризиса.

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Об этом заявила в понедельник супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама, выступившая в первый день работы съезда партии, передает УНН.

“Он (Джозеф Байден, – ред.) знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну", – заявила Мишель Обама во время своего выступления в Национальном демократическом конгрессе.

По ее словам, Байден – “глубоко порядочный человек", который будет говорить избирателям правду.

Бывшая первая леди попросила избирателей "проголосовать за Джо Байдена так, как будто от этого зависит наша жизнь", а также отметила, что Трамп "неправильный президент для нашей страны".

По ее словам, Байден – “глубоко порядочный человек", который будет говорить избирателям правду.

Как сообщает издание, экс соперник Джозефа Байдена по предвыборной борьбе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, говоря о грядущих выборах президента США, заявил, что “будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону".

"Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом”, – отметил в свою очередь Берни Сандерс.

По словам сенатора штата Вермонт, "цена провала слишком велика, чтобы ее вообразить".

“Мы оказались перед лицом тяжелейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет и самого глубокого экономического спада со времен Великой депрессии", – добавил Сандерс.

Напомним, недавно "Фокус" пытался разобраться, как будет выглядеть внешняя политика США при Байдене и что его победа сулит Украине и миру.