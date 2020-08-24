Взрыв на газопроводе: по всей Сирии отключилось электричество

К полному отключению электричества в Сирии привел взрыв на арабском газопроводе в САР. В результате взрыва из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Об этом пишет SANA.

Взрыв произошел на отрезке между районами Думайра и Адра 23 августа. Министр нефти Сирии Али Сулейман Ганем не исключил, что взрыв мог быть террористическим актом. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия взрыва.

Читайте также: В Сирии при подрыве военной колонны погиб российский генерал

Министр энергетики Мохаммад Зухаир Харбутли заявил, что взрыв 23 в воскресение стал шестым на данном участке магистрального трубопровода за последнее время.

Он добавил, что министерство энергетики прилагает все усилия, чтобы восстановить подачу электричества. На взорванном трубопроводе заменят поврежденные детали, чтобы начать снабжать газом электростанции. Сначала электричество подадут в больницы и некоторые жилые кварталы Дамаска, потом в провинции Хомс и Хама. Харбутли заверяет, что ситуация нормализуется уже к концу понедельника.