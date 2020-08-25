Свершилось! Грета Тунберг вернулась в школу
17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться к школьным занятиям. На протяжении последнего года она не посещала школу, путешествуя по миру в рамках своей кампании по сохранению планеты от климатических изменений.
О своем возврате к учебе Тунберг рассказала в Twitter, добавив к посту свою фотографию, на которой едет на велосипеде со школьным рюкзаком
"Мой год без школы завершился, и как же это прекрасно, наконец, снова вернуться в школу!", — написала активистка.
Девушка пока не раскрывает, в какой именно школе будет учиться.
Ее предыдущий учебный год завершился в июне 2019 года. С тех пор она путешествовала по миру, рассказывая о важности снижения выбросов парниковых газов – в частности углерода.
При этом, она отказалась от передвижения авиатранспортом, настаивая на том, что самолеты оставляют чрезмерный углеродный след. Вместо этого, она пересекала Атлантику на эко-френдли яхте.
За это время она успела пристыдить многих мировых лидеров, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.
Напомним, Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. В 2019 году, Грета Тунберг была названа "Человеком года" по версии журнала Time.