Свершилось! Грета Тунберг вернулась в школу

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться к школьным занятиям. На протяжении последнего года она не посещала школу, путешествуя по миру в рамках своей кампании по сохранению планеты от климатических изменений.

О своем возврате к учебе Тунберг рассказала в Twitter, добавив к посту свою фотографию, на которой едет на велосипеде со школьным рюкзаком

"Мой год без школы завершился, и как же это прекрасно, наконец, снова вернуться в школу!", — написала активистка.

Девушка пока не раскрывает, в какой именно школе будет учиться.

Ее предыдущий учебный год завершился в июне 2019 года. С тех пор она путешествовала по миру, рассказывая о важности снижения выбросов парниковых газов – в частности углерода.

При этом, она отказалась от передвижения авиатранспортом, настаивая на том, что самолеты оставляют чрезмерный углеродный след. Вместо этого, она пересекала Атлантику на эко-френдли яхте.

За это время она успела пристыдить многих мировых лидеров, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.

Напомним, Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. В 2019 году, Грета Тунберг была названа "Человеком года" по версии журнала Time.