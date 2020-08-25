Похожи на зарин. Создатель "Новичка" рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального

Обнаруженные в организме российского оппозиционера Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества.

Об этом рассказал ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок".

"Эти вещества являются ингибиторами холинэстеразы, которыми лечат болезни типа Альцгеймера. При нужной дозировке они больным помогают, видимо, нормализуют систему передачи нервного импульса, но это уже вопрос по медицинской части", - сказал Углев, который является специалистом в сфере отравляющих веществ.

По его словам, "у здорового человека они блокируют холинэстеразу и, полагаю, при очень большой дозе могут вызвать эффект, равный воздействию фосфоротравляющих ОВ типа табун, зарин".

Он предположил, что применяемый немецкими врачами атропин (его получает Алексей Навальный. - Фокус) является антидотом для нервно-паралитических отравляющих веществ.

"Если это так, то была предпринята попытка отравить Навального", - сказал ученый.

Он добавил, что только своевременная посадка самолета в Омске и оказание Навальному первичной медпомощи позволили спасти ему жизнь.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.

На данный момент его состояние оставляет желать лучшего - оппозиционер находится в коме.

Также Европейский Союз осудил возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель требует от российских властей тщательного расследования всех обстоятельств инцидента.