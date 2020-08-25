В Москве перестали ездить троллейбусы

Начиная с сегодняшнего дня, 25 августа 2020 года, в Москве прекращается движение троллейбусов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Мосгортранс.

Все троллейбусные маршруты переводятся на автобусы и электробусы.

При этом руководство города решило оставить один троллейбусный маршрут навсегда (от Комсомольской площади до Новорязанской улицы), по которому будут курсировать два ретро-троллейбуса.

На территории одного из бывших троллейбусных парков откроется Музей транспорта Москвы.

Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что до конца 2020 года власти Киева планируют закупить около 70 эко-автобусов по программе "Зеленые города".