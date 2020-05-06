"Богдан" выиграл тендер на поставку шести автобусов в Чехию

На тендере "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. обошел конкурентов из Škoda Electric

Корпорация "Богдан" выиграла тендер на поставку в Чехию шести троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Свое предложение "Богдан" сделал в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o.

Украинцы и чехи предложили поставить троллейбусы за 2,64 млн евро (440,3 тыс. за один автобус) при ориентировочной сумме закупки в 3,06 млн евро. Их конкуренты из Škoda Electric предложили 3,04 млн евро.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" нужно будет адаптировать к чешскому рынку: в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

В "Богдане" подтвердили информацию о выигранном тендере, но отказались комментировать что-либо до подписания договора – сейчас идет период оспаривания.

Как ранее сообщал Фокус:

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