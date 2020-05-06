"Богдан" выиграл тендер на поставку шести автобусов в Чехию
2020-05-06 10:17:03
На тендере "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. обошел конкурентов из Škoda Electric
Корпорация "Богдан" выиграла тендер на поставку в Чехию шести троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Свое предложение "Богдан" сделал в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o.
Украинцы и чехи предложили поставить троллейбусы за 2,64 млн евро (440,3 тыс. за один автобус) при ориентировочной сумме закупки в 3,06 млн евро. Их конкуренты из Škoda Electric предложили 3,04 млн евро.
Троллейбусы на основе "Богдан Т701" нужно будет адаптировать к чешскому рынку: в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.
В "Богдане" подтвердили информацию о выигранном тендере, но отказались комментировать что-либо до подписания договора – сейчас идет период оспаривания.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине в марте 2019 года в сравнении с мартом 2018 года производство автотранспортных средств сократилось на 30,9% до 534 единиц.
- В августе 2019 года на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.