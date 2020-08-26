На юго-восток США надвигается ураган "Лаура". Власти Техаса и Луизианы начинают массовую эвакуацию

К юго-восточному побережью США приближается ураган "Лаура". Власти штатов Техас и Луизиана приказали начать немедленную эвакуацию более полумиллиона местных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, ураган, который пока находится в Мексиканском заливе, несет реальную угрозу Хьюстону, четвертому городу по количеству населения в США (2 343 365 человек).

По оценке Национального центра по наблюдению за ураганами, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы в среду вечером и может вызвать наводнение, охватив территорию глубиной 48 км от побережья. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 33,5 м/с и продолжает расти.

К эвакуации готовятся более 420 тыс. жителей городов Техаса и еще 200 тыс. человек из соседней Луизианы.

"Ураган может вызвать беспрецедентные разрушения. Мы должны правдиво сказать: "Приготовтесь к худшему", – сказала Лина Идальго, руководитель округа Харрис, который включает в себя Хьюстон.

Напомним, именно в Хьюстоне, штат Техас, расположен Космический центр имени Линдона Джонсона, с названием которого связано распространенное выражение "Хьюстон, у нас проблемы!". Произнес эту фразу командир американского космического корабля "Аполлон-13", когда у экипажа, направлявшегося в экспедицию на Луну, взорвался кислородный баллон и вышли из строя две из трех батарей топливных элементов.

Также сообщается, что из-за приближения урагана в районе Мексиканского залива временно сократятся объемы добычи нефти.

Напомним, 25 июля на американский Техас налетел ураган "Ханна". От залива Баффин до Сарджента и до порта Мэнсфилд было распространено предупреждение о штормовом приливе.