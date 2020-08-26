Суд оставил под стражей вдову расчлененного украинского рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд постановил оставить под арестом Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Она останется в СИЗО до 30 сентября.

Жалобу на вынесенное 3 августа решение о заключении Марины Кохал под стражу подали ее адвокаты. Они указали, что следствием, в частности, не установлены причина смерти и причинно-следственная связь между ее наступлением и действиями Кохал.

Впервые в российской судебной практике адвокаты находились не только в зале заседания, но и в камере СИЗО, рядом с подзащитной.

В ходе заседания защита настаивала, что Кохал сама обратилась в полицию – через адвоката. Она заявила, что поручила звонок адвокату, потому что, мол, пять суток с момента смерти мужа и до приезда полиции провела без сна, в связи с чем у нее "была проблема сформулировать, что произошло".

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны призвал суд обратить внимание на дату обращения адвоката Кохал в полицию, на избавление ею от желудка покойника, а также на регулярный отказ обвиняемой от дачи показаний. Это может свидетельствовать о том, что ей есть, что скрывать. Поэтому оставлять Кохал на свободе нельзя.

На что адвокат обвиняемой напомнил, что право не давать показания закреплено в Конституции РФ. Действия же его подзащитной, сутки потрошившей в комнате мужа с перерывами на игры с ребенком, "просто вне нашего миропонимания", а никак не сокрытие следов преступления.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.

Кроме того, рэпер собирался уйти к любовнице. К такому выводы пришли следователи, изучив переписку погибшего с женой Марией Кохал.