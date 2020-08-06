Расчлененный рэпер Картрайт не употреблял наркотики, – следствие

После полученных выводов версия вдовы Марины Кохал о передозировке выглядит неправдоподобно.

Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), которого расчленила в Санкт-Петербурге жена, не употреблял наркотики. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на заключение следствия.

Эксперты утверждают, что рэпер не принимал каких-либо запрещенных препаратов на протяжении нескольких лет. Эти результаты специалисты получили после исследования волос и останков артиста.

Следователи отмечают, что после полученных выводов версия вдовы Марины Кохал о передозировке выглядит неправдоподобно.

Кроме того, любовница Энди Картрайта, Надежда Романенко, рассказала о том, как жена рэпера отбирала у него деньги, пишет Lenta.ru.

25-летняя девушка заявила, что Марина Кохал распоряжалась бюджетом семьи, запрещала музыканту приходить домой после 23:00.

Романенко добавила, что за один из концертов в прошлом году рэпер попросил у организаторов гонорар наличными, чтобы не отдавать деньги жене.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.

Кроме того, рэпер собирался уйти к любовнице. К такому выводы пришли следователи, изучив переписку погибшего с женой Марией Кохал.