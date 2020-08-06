Голова была в холодильнике: в Киеве девушка пыталась сжечь расчлененного мужчину

Подозреваемая во время задержания находилась в неадекватном состоянии и объяснений предоставить не смогла.

В лесополосе на Троещине в Киеве сотрудники полиции заметили женщину, которая развела костер и пыталась в нем сжечь фрагменты расчлененного человеческого тела.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", – говорится в сообщении.

В тот же день полицейские нашли останки мужского трупа в квартире в Днепровском районе столицы.

Как пишет УНН, в одном из домов по улице Березняковской в холодильнике была найдена голова и туловище, а в морозильной камере – внутренние органы мужчины.

Стало известно, что потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире были найдены другие части его же тела. Соседи рассказали, что он и женщина из лесополосы были знакомы.

Отмечается, что задержанная оказалась уроженкой другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в Киеве.

Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – убийство из корыстных побуждений, с целью завладения квартирой, в которой потерпевший проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

Известно, что подозреваемая во время задержания находилась в неадекватном состоянии и объяснений не смогла предоставить.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 1 февраля в Киева рыбаки выловили из реки Днепр жуткую находку. В воде они нашли человеческую голову. Она была завернута в пакет. На место находки направили водолазов ГСЧС для обследования акватории залива.

Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.