Кипр ввел ограничения на въезд для украинцев

Республика Кипр записала Украину в число стран высокого риска в отношении COVID-19. Для украинцев это означает, что слетать на остров с туристической целью до сих пор нельзя.

Теперь на Кипр смогут прилететь только те, у кого там есть родственники или недвижимость, сообщается в информационном бюллетене на сайте правительства Кипра.

В частности, правительство Кипра поделило все страны в мире на три категории по степени опасности распространения COVID-19: самая легкая категория "А", средняя – "В", и самая опасная – "С".

Кроме Украины в группу "С" попали также: Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Мальта, Нидерланды, Андорра, Алжир, Сербия, Марокко, Черногория, Австралия, Тунис, Россия, Фарерские острова, Египет, ОАЭ, Израиль, Ливан, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

"В разрешенный список попали постоянно проживающие на Кипре граждане острова, их супруги и дети вне зависимости от гражданства, иностранцы с разрешением на проживание на Кипре, родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре, с целью воссоединения семей, лица, которым разрешен въезд по Венской конвенции или которые имеют специальное разрешение на въезд на Кипр", – сообщается в бюллетене.

При этом, даже если у вас на Кипре живут родственники, по прилету все должны пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить готовые результаты теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда на остров. Кроме того, все прибывшие отправляются на 14-дневную самоизоляцию. Причем завершить самоизоляцию разрешается только после повторного тестирования и получения отрицательного результата на COVID-19.

Напомним, власти Кипра пообещали оплатить расходы туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха на острове.